RAINBACH. In Kerschbaum lädt im August nicht nur die Pferdeeisenbahn zu einer Zeitreise ein. Am Dachboden des Pferdeeisenbahnhofs präsentieren zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus der Region einen Monat lang ihre Werke. Eine Besonderheit der Ausstellung „Power aus dem Mühlviertel“ ist 100-prozentig ökologische Mode aus Holz.

Mit einer fulminanten Modeschau eröffnete Designer Emanuel Burger diese einzigartige Ausstellung und präsentierte dem Publikum seine „wood fashion“-Kollektion. Er stellte dabei eindrucksvoll unter Beweis, dass Mode nicht nur schön, sondern auch umweltfreundlich sein kann. Das gilt etwa auch für die Filzkunst von Doris Breuer oder die beeindruckenden Skulpturen aus Schwemmholz von „Wohnkult im Turm“.

Die Ausstellung „Power aus dem Mühlviertel“ beeindruckt aber nicht nur mit der großen Vielfalt an Kunstwerken, sie lädt auch zum Mitmachen und Diskutieren ein. So gibt es bis zum 5. September laufend Workshops und Lesungen. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, die Pferdeeisenbahn fährt Mittwoch bis Freitag von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag von 13 bis 16 Uhr.

Pferdeeisenbahn Kerschbaum