UNTERWEITERSDORF. Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt lenkte am Dienstag, 13. Juli, gegen 21 Uhr, seinen Pkw am Güterweg Unterwögern Richtung Radingdorf. Dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Brückengeländer. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Da zunächst eine Verletzung nicht auszuschließen war, wurde eine große Suchaktion – unter anderem mit Diensthunden und einer Drohne – eingeleitet. Gegen Mitternacht meldete sich der 36-Jährige bei seinem Vater und gab an, dass er wohlauf sei.