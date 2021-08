UNTERWEISSENBACH. Ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt unterstützte am Freitag, 6. August, seinen 47-jährigen Onkel bei Dachstuhlarbeiten an dessen landwirtschaftlicher Maschinenhalle. Gegen 7.50 Uhr wollte er eine Lochbandrolle aus Metall über eine Aluleiter auf den Dachstuhl tragen. Er stieg dabei mit der Rolle auf der Schulter auf die Leiter, die im Inneren der Halle gegen eine 4,5 Meter hohe Wand gelehnt war. Laut Zeugenauskunft rutschte die Aluleiter weg, als der 33-Jährige auf etwa der Hälfte der Leiter stand. Der Mann stürzte auf den Betonboden und die Lochbandrolle traf ihn am Kopf. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Linz geflogen.