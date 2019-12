Ein 37-jähriger slowakischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Freistadt hielt sich am 22. Dezember 2019 gegen 17:45 Uhr in der Wohnung seiner Freundin auf.

FREISTADT. Zu dieser Zeit fand ein Perchtenlauf statt. Der 37-Jährige warf einen Knallkörper der Kategorie F3 vom Obergeschoß durch ein Dachflächenfenster auf eine Seitenstraße, wo der Knallkörper explodierte.

Der Veranstalter des Perchtenlaufes verständigte daraufhin die Polizei. In der Wohnung des 37-Jährigen wurden sechs weitere pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F3 gefunden und sichergestellt. Der Slowake wird wegen mehrerer Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz der BH Freistadt angezeigt.