HAGENBERG, BAD ZELL, LIEBENAU. Martin Moser wurde am Mittwoch, 24. März, im ABZ Hagenberg einstimmig zum neuen Obmann der Bezirksbauernkammer (BBK) Freistadt gewählt. Der 51-jähriger Bad Zeller folgt auf Josef Mühlbachler aus Liebenau, der seit 28. Juni 2002 an der Spitze gestanden war. Zu Mosers Stellvertreterin wurde – ebenfalls einstimmig – Andrea Rauch aus Neumarkt gekürt.

Vizebürgermeister und Bademeister



Martin Moser ist seit 30 Jahren mit Sabina verheiratet, hat drei Söhne und zwei Enkerl. Nach einer Lehre als Maschinenschlosser bei der Firma Engel in Schwertberg (Bezirk Perg) absolvierte er die Ausbildung zum Landwirtschaftlichen Facharbeiter. Der ehemalige Bade- und Saunameister im Lebensquell Bad Zell bewirtschaftet einen Mastbetrieb mit 150 Stieren. Moser bekleidet auch zahlreiche öffentliche Funktionen. So ist er seit 2007 Obmann des Bauernbundes Bad Zell, seit 2009 Vizebürgermeister und seit 2016 Obmann des Naturparks Mühlviertel, der aus den vier Gemeinden Allerheiligen, Bad Zell, Rechberg und St. Thomas besteht.

"Setze auf Kommunikation"



"Als Mensch, aber auch als Politiker sind mir Geradlinigkeit, Ehrlichkeit und Handschlagqualität besonders wichtig", sagt der neue BBK-Obmann. "Ich setze auf Kommunikation. Für mich stehen wertschätzende Gespräche, Verhandlungen und Kompromissbereitschaft im Vordergrund. Ich verfolge aber auch konsequent meine Ziele und stehe für Entschlossenheit und Willensstärke." Schwerpunkte seiner zukünftigen Arbeit sind unter anderem die Rolle der Bauern als Unternehmer, der Naturschutz und die Bedeutung von regionalen Lebensmitteln.

Systemrelevante Landwirte



"Die Corona-Pandemie zeigt, wie systemrelevant wir Landwirte sind", sagt Moser. "Sie zeigt aber auch, wie sehr die Konsumenten Regionalität und damit unsere regionalen Lebensmittel für sich entdecken." Viele Apps – wie beispielsweise die Kernland-App – und andere Vermarktungsplattformen im Netz seien in jüngster Zeit entstanden. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Freistadt hat die Bezirksbauernkammer außerdem die Initiative regionleben.at entwickelt. "In diesem Zusammenhang fordere ich die rasche Umsetzung der Herkunftskennzeichnung bei den Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier – wie im Regierungsprogramm vorgesehen."

Naturschutz und Tourismus



Was den Naturschutz betrifft, so appelliert Moser an die zuständigen Stellen, entsprechende Maßnahmen nur im Einklang und im Schulterschluss mit den Grundbesitzern zu betreiben. Er möchte mit den Naturschutz- und Forstbeauftragten im Bezirk Freistadt eine gute Gesprächsbasis aufbauen und auf Konsens setzen. Auch in puncto Tourismus hat der neue BBK-Obmann klare Vorstellungen: Die immer intensiver werdende Freizeitwirtschaft verlange auch von der Landwirtschaft ein Mehr an Akzeptanz. "Es kann allerdings nicht sein, dass wir als Landwirte unseren Grund und Boden bedingungslos für Sport- und Freizeitaktivitäten zur Verfügung stellen oder – wie von so manchen gewünscht – zur Verfügung stellen müssen."

Standing Ovations zum Abschied



Mit der Wahl Martin Mosers zum neuen Obmann ging am 24. März eine fast zwei Jahrzehnte dauernde Ära zu Ende. Josef Mühlbachler, ein Bauer mit Leib und Seele, erhielt bei seinem Abgang Standing Ovations von den Ortsbauernobmännern. Sein Wirken für die Öffentlichkeit begann bereits nach der Schulzeit in der Jungschar, setzte sich über Jungbauernschaft, Molkerei, Bauernschaft, Gemeinde und den Mühlviertler-Alm-Bauern bis in die BBK fort. "Als Obmann war es mir immer ein besonderes Anliegen, die bäuerlichen Familienbetriebe zu stärken und weiterzuentwickeln", sagt Mühlbachler.

Chancen durch EU-Beitritt erkannt



Er hat in seiner Arbeit zahlreiche Meilenstein gesetzt. So erkannte und nutzte er die Chancen für die Landwirtschaft durch den EU-Beitritt im Rahmen der Leader-Programme in der Mühlviertler Alm und im Mühlviertler Kernland. Worauf "Pepi" Mühlbachler besonders stolz ist: "Der Bezirk Freistadt war in den vergangenen 20 Jahren gleich in vier Investitionsperioden Spitzenreiter in Oberösterreich."

Landwirtschaftskammer OÖ