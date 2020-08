Daumen hoch am Straßenrand, das war einmal. Vor Kurzem wurden in Freistadt komfortable Mitfahrbankerl an den wichtigsten Ausfahrtstraßen von Freistadt aufgestellt, und zwar in der Nähe vom Supermarkt Lidl, in der Nähe der Kaserne, auf dem Parkplatz beim Bahnhof und beim Feuerwehrhaus. Wer hier Platz nimmt, signalisiert, dass er eine Mitfahrgelegenheit sucht. Weiters stehen Ortstaferl mit Zielorten bereit, die ausgewählt werden können. Dann heißt es warten, bis ein freundlicher Autofahrer anhält.