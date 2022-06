Ein 67-jähriger Motorradfahrer wurde gestern bei einem Verkehrsunfall verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Kepler Uniklinikum geflogen.



FREISTADT. Bei einem Abbiegemanöver wurde gestern, 24. Juni, ein Motorradfahrer verletzt. Ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr mit seinem Transporter gegen 15.15 Uhr am Güterweg Mönchwald in Königswiesen und bog links in die B124 ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 67-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Freistadt, der von Königswiesen Richtung Mönchdorf unterwegs war.

Hubschrauber im Einsatz

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der 67-Jährige in einen Straßengraben geschleudert. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 10" in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.