PREGARTEN. Am 3. September 1995 wurde das Museum Pregarten eröffnet. Die ersten Jahre waren Pionierjahre, in denen das Sammeln und Ausstellen alter Gegenstände im Mittelpunkt standen. Mit der inhaltlichen Neuausrichtung in den vergangenen Jahren erhielt das Museum drei Sammlungsschwerpunkte: Produkte der 1. OÖ Steingutfabrik in Prägarten, die spätbronzezeitlichen Hügelgräber von Unterweitersdorf sowie die Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Region. Regelmäßige Sonderausstellungen und Veranstaltungen runden das Jahresprogramm ab.

„Heuer ist alles anders", sagt Obmann Reinhold Klinger. "Coronabedingt wurde der stets im September stattfindende Tag des Denkmals abgesagt. Und an diesem Tag hätten wir 25 Jahre Museum gefeiert." Das Feiern wird jedoch nachgeholt und zwar mit der Eröffnung des Hofes im kommenden Frühjahr. „Auch beim Hof sind wir durch Corona etwas im Zeitplan zurück, allerdings überwiegt die Freude über die Sanierung des Außenbereiches“, sagt Bauchef Josef Hiden. Das Ehrenamt wird im Museum Pregarten großgeschrieben. Es ist anerkennenswert, was der private Verein mit 160 Mitgliedern in den vergangenen Jahren für die Stadtgemeinde umgesetzt hat.

