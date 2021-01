PREGARTEN. Die beiden Ärztinnen Kathrin Lindner und Daniela Siedler übernehmen mit 1. Februar 2021 die Wahlarzt-Ordination von Anneliese Friedl-Herzog, die sich in den Ruhestand begibt. Lindner und Siedler bieten gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen, Schwangerschaftsbegleitung, Kindergynäkologie, onkologische Nachsorge, Brustgesundheit, Stillberatung, Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch, Endometriose und vieles mehr an.

Beide Medizinerinnen können auch auf eine umfassende Berufserfahrung verweisen. Daniela Siedler ist Oberärztin am Klinikum Freistadt und Kathrin Lindner ist Oberärztin am Kepler-Universitätsklinikum. „Im Namen der Stadt bedanke ich mich bei Anneliese Friedl-Herzog ganz herzlich für ihre langjährige Tätigkeit in Pregarten", sagt Bürgermeister Fritz Robeischl. "Dankbar bin ich auch für die rechtzeitige Regelung der Nachfolge in der Ordination. Dadurch ist weiterhin die beste medizinische Betreuung in Pregarten sichergestellt."