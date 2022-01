Ab dem Schuljahr 2022/23 bietet das Borg in Hagenberg neben dem schon seit 20 Jahren bestehenden und erfolgreichen Bildungszweig Kommunikation auch einen neu adaptierten Informatik-Zweig an.

HAGENBERG. Das im Meierhof angesiedelte Borg genießt hohes Ansehen und ist aufgrund der kleinen Struktur und des familiären Schulklimas bei den Schülern sehr beliebt. Im neuen Informatik-Zweig werden unter anderem verschiedene Programmiertechniken gelehrt. So erhalten zukünftige Schüler neben einer umfassenden Allgemeinbildung auch die notwendigen Qualifikationen für ein Studium. „Dieser IT-Zweig ist für das Borg Hagenberg, aber auch für den Ausbildungsstandort Hagenberg eine optimale Erweiterung und Ergänzung des Angebotes", sagt Bürgermeister David Bergsmann.

Beste Ausbildung in der IT



Somit können die Schüler in Hagenberg die beste Ausbildung im IT-Bereich genießen – und zwar beginnend mit dem Borg bis zum Studium an der Fachhochschule Oberösterreich (Campus Hagenberg). "Und danach stehen ihnen beste Jobchancen bei einer der mittlerweile 80 Firmen im Softwarepark zur Verfügung", sagt Bergsmann. Auch Borg-Koordinator Andreas Gärtner ist hoch erfreut: „Die bestehende Infrastruktur an der etablierten und erfolgreichen Schule schafft optimale Voraussetzungen, um Synergien im Kleinen und im Großen zu intensivieren und dabei die jungen Menschen bestmöglich im Bereich der Digitalisierung auszubilden.“