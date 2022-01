NEUMARKT. Neumarkts Bürgermeister Christian Denkmaier informiert seine Gemeindebürger via Newsletter regelmäßig über die aktuellen Corona-Maßnahmen. Mehr als 40 Bürgermeister-Briefe wurden seit Beginn der Pandemie bereits versendet und finden offenkundig reges Interesse. 1.000 Neumarkter Haushalte nutzen das besondere Informations-Service ihres Ortsoberhaupts.

Ja zum Impfen, nein zur Impfpflicht



Denkmaier rührt in seinen Aussendungen aktiv die Werbetrommel für die Corona-Schutzimpfung, steht der gesetzlichen Impfpflicht jedoch skeptisch gegenüber: „Weil ich überzeugt bin, dass eine gute Kommunikationsstrategie mehr bewirken würde als das ständige Drohen mit Strafen." Von der Kommunikation der Verantwortlichen in Bund und Land ist Neumarkts Bürgermeister ohnedies nicht begeistert, wie er in seinem aktuellen Bürgermeisterbrief einräumt. Er attestiert den Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene zwar den guten Willen, die Pandemie bestmöglich bewältigen zu wollen, ortet demgegenüber aber tagtägliches Unvermögen, „die notwendigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt zu tun und angemessen zu kommunizieren“.

"Überfallsartige" Zusatzbelastung

Als jüngstes Beispiel für "fragwürdige Krisenbewältigung" auf Bundeseben führt Denkmaier an, dass es unprofessionell sei, „zuerst die Impfpflicht zu beschließen und erst dann positive Anreizsysteme zu thematisieren“. Auf Landesebene kommt bei Neumarkts Bürgermeister die „überfallsartige“ zusätzliche Belastung der Gemeinden mit der Verteilung der Wohnzimmertests nicht wirklich gut an: „Natürlich machen wir das, weil wir jene Bürgerinnen und Bürger, die diese Tests benötigen, nicht hängen lassen wollen." Es sei aber kein besonders freundlicher Akt, den Gemeinden via Medien ausrichten zu lassen, sie seien nun auch noch „Verteilungsdrehscheibe für die Antigentests".

Trotzdem keine Frust-Stimmung

Der aktuelle Bürgermeister-Brief lässt aber ganz und gar keine Frust-Stimmung aufkommen. Vielmehr hält Neumarkts Bürgermeister fest, dass die deutlich steigenden Infektionszahlen mit einem deutlich verringerten Gefahrenpotenzial einhergehen und sich somit ein weniger angstbasierter Umgang mit der Pandemie abzeichne. „Und das ist gut und notwendig“, resümiert der Bürgermeister.