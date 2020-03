NEUMARKT. Anfang Jänner wurden im Rahmen des „Neumarkter Jugendforums“ mehrere konkrete Vorschläge und Wünsche diskutiert und formuliert. Das Zwischenergebnis sieht recht erfreulich aus. "Der Partyraum im Erdgeschoß des Raml-Wirt-Hauses nimmt bereits konkrete Gestalt an", berichtet Bürgermeister Christian Denkmaier. Die Maurer- und Malerarbeiten sind bald abgeschlossen und eine neue Heizung wurde bestellt. Wenn alles klappt, können in der zweiten Märzhälfte die Möbel besorgt und der Probebetrieb aufgenommen werden. Die Räumlichkeiten für das Jugendzentrum im ersten Stock des Raml-Wirt-Hauses werden im Lauf des Jahres Schritt für Schritt modernisiert. "Dies erfolgt natürlich in engem Einvernehmen mit den Jugendlichen", sagt Denkmaier.