WARTBERG, PREGARTEN. Am 13. Juli wurde ein Pkw-Lenker aus Wartberg ob der Aist von Beamten der Polizeiinspektion Pregarten einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass er das Auto gesteuert hatte, ohne in Besitz einer entsprechenden Lenkberechtigung zu sein. Deshalb wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Der knapp 30-Jährige nahm das Fahrzeug nur zwei Tage später mit dem Ersatzschlüssel in Betrieb. Sein Pech: Er tappte wieder in eine Verkehrskontrolle. Die Polizisten untersagten ihm erneut die Weiterfahrt und nahmen ihm auch den Ersatzschlüssel ab.