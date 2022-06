HAGENBERG. In den vergangenen Jahren ist der Wettbewerb Känguru der Mathematik auch in Österreich zu einem Fixpunkt des Schuljahres geworden. Die Volksschule Hagenberg nahm heuer zum ersten Mal an dieser beliebten Aktion teil. Dabei erreichte mit Mathilda Nader eine Schülerin der vierten Klasse oberösterreichweit den ersten Platz in der Kategorie "Ecolier". Bravo!

