PREGARTEN, OAKLAND (USA). Christian Rachowicz lebt seit 2013 mit seiner Frau Lisa sowie den gemeinsamen Töchtern Mira (8) und Ellora (5) in den USA – genauer gesagt in Oakland, einer 420.000 Einwohner zählenden Stadt in der bekannten Bay Area, deren Zentrum San Francisco ist und die auch die Weinregion des Napa Valley sowie das Hightech-Zentrum Silicon Valley einschließt.

Vom Start weg ein Hit

Der ausgebildete Sozialarbeiter hatte in dieser sündteuren Gegend keinen leichten Start. Da seine Frau allerdings einen guten Arbeitsplatz hat, konnte er es sich leisten, zunächst zu Hause bei den Kindern zu bleiben. Seinen ersten Job nahm er in einem Kindergarten an. Dort fand er ein etwas heruntergekommenes Puppentheater. Er kaufte einige Figuren und begann, damit zu spielen. "Ich habe nicht damit gerechnet, aber bei den Kindern waren meine Aufführungen sofort ein riesiger Hit." Schon bald fragten Freunde, Nachbarn und Bekannte an, ob er nicht bei Geburtstagspartys ihrer Kinder auftreten könne.

Von Google gebucht

Rachowicz, der früher Raber hieß und aus dem Pregartner Ortsteil Zainze stammt, peppte sein Theater auf und gründete 2017 die Firma "Ricky Roo & Friends Puppet Shows". Mittlerweile floriert das Geschäft. Zu den Kunden zählen Privatpersonen, Bildungseinrichtungen und Firmen. Der größte Auftrag kam direkt von Google, das im benachbarten Mountain View beheimatet ist. "Sie haben zum 'Take-your-kids-to-working-Day', einem großen Mitarbeiterfest, eingeladen und ich durfte auf der Hauptbühne spielen", erzählt der 41-Jährige.

Persönlicher Bezug in den Shows

Die One-Man-Shows dauern zwischen 30 und 40 Minuten. Eine der Hauptfiguren ist der kecke Vogel Ricky Roo, der dem Unternehmen seinen Namen gibt. Christian Rachowicz weiß zwar, welches Stück er spielt, aber improvisiert gern und vor allem beschäftigt er sich im Vorfeld intensiv mit dem jeweiligen Geburtstagskind. Da kann es schon einmal vorkommen, dass dessen Lieblingsstofftier plötzlich auf der Bühne zum Einsatz kommt. Auch die Eltern werden im Drehbuch berücksichtigt.

Virtuelle Auftritte boomen

Mittlerweile verzeichnete Rachowicz rund 250 Liveauftritte. Die Corona-Pandemie tut dem Erfolg keinen Abbruch: "Die Krise hat meinen Bekanntheitsgrad sogar verdoppelt", sagt der ehemalige Pregartner. "Denn jetzt passieren die Auftritte virtuell." Und da ist er nicht mehr an die Bay Area gebunden: Er hat jetzt auch Kunden aus Texas, Florida, New York, Australien und England.

