Finger weg von gefährlichen Knallern aus Tschechien! Polizei kontrolliert seit Dezember rigoros.

BEZIRK FREISTADT. „Unbekannte Täter zündeten am 1. Jänner 2019 zwischen 1.15 und 1.34 Uhr einen pyrotechnischen Gegenstand des Typs ‚Gigant Maroon‘, Kategorie 4, welcher zuvor am Zigarettenautomaten – der an der Hausmauer der Lagerhausfiliale in 4242 Hirschbach, Gusenstraße 3, befestigt ist – angebracht worden war. Durch die Detonation wurden der Zigarettenautomat, die Fassade sowie ein Rolltor beschädigt.“ – Es steht zu befürchten, dass es auch zu Jahresbeginn 2020 wieder ähnliche Polizeimeldungen geben wird. Jährlich entstehen durch Feuerwerkskörper rund um Silvester enorme Schäden. „Es werden Zigarettenautomaten, Jägerhochstände und sogar Buswartehäuschen gesprengt“, sagt Bezirkspolizeikommandant Franz Schmalzer. Vieles kommt gar nicht zur Anzeige. „Wenn jemand den Postkasten seines Nachbarn in die Luft jagt, wird das meist intern geregelt“, sagt Schmalzer.

Rigorose Kontrollen

Dass nicht mehr passiert und es in den meisten Fällen bei Sachschaden bleibt, ist auch der Exekutive zu verdanken. Sie kontrolliert die illegale Einfuhr von pyrotechnischen Gegenständen aus dem benachbarten Tschechien rigoros. Abgesehen hat sie es vor allem auf Feuerwerkskörper der Kategorien 3 und 4. Diese sind praktisch bei jedem Vietnamesen-Stand erhältlich, bei uns aber verboten, wenn man nicht im Besitz eines gültigen Pyrotechnikausweises ist. Doch auch sachkundige Pyrotechniker sollten sich in Acht nehmen: Denn die Ware, die aus Tschechien eingeführt wird, muss eine CE-Kennzeichnung aufweisen und auf Deutsch beschriftet sein. Wenn sie nicht den Vorschriften entspricht, nützt auch ein Pyrotechnikausweis nichts.

Hohe Strafen drohen

Kontrolliert wird bereits seit Anfang Dezember – zum einen durch die „Puma“-Einheit der Landespolizeidirektion, zum anderen durch das Bezirkspolizeikommando. Übertretungen des Pyrotechnikgesetzes können ganz schön teuer werden. Bei widerrechtlicher Einfuhr, widerrechtlichem Besitz oder widerrechtlicher Verwendung drohen Strafen bis zu 3.600 Euro. Herstellern, die gegen das Pyrotechnikgesetz verstoßen, tut der Griff in die Geldtasche noch mehr weh. Sie müssen bis zu 10.000 Euro locker machen.

ZUR SACHE

Wer darf eigentlich Feuerwerkskörper der Klassen F3 und F4 abfeuern?

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F3 und F4 dürfen nur von Inhabern eines Pyrotechnikausweises erworben werden. Für das Abfeuern solcher Gegenstände ist außerdem eine behördliche Bewilligung erforderlich. Wer mit F1-Artikel hantieren will, muss mindesten zwölf Jahre alt sein, F2-Artikel setzen das vollendete 16. Lebensjahr voraus.

Was passiert mit jenen pyrotechnischen Gegenständen, die von der Polizei abgenommen werden?

Alle Feuerwerkskörper, die im Zuge der Kontrollen sichergestellt werden, kommen in einen von der BH Freistadt angemieteten Container. Wenn alle Strafverfahren abgeschlossen sind, werden sie von einem Sachkundigen Organ der Landespolizeidirektion abgeholt und vernichtet.