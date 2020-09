LASBERG. Zwölf Mitglieder der Lasberger Radlergruppe "Singende Speiche" – fünf Ehepaare und zwei Frauen – starteten Ende August zu ihrer alljährlichen Radtour. Der besondere Anlass war die 30ste gemeinsame Ausfahrt seit Bestehen. 83 Jahre zählt der älteste Teilnehmer, 63 Jahre die jüngste Radlerin. Als Ziel hatte man für 2020 Strobl im Salzkammergut gewählt. Von hier aus unternahmen die Radler Touren nach Bad Ischl durch das Weißenbachtal und die Panoramastraße auf die Postalm. Diesmal bereits auf E-Bikes.

Es ging auch ins Ausland

Seit 1991 unternahm die Gruppe Fahrten in fast alle Bundesländer Österreichs sowie nach Bayern und Böhmen. Die erste Tour führte nach Rossatz in der Wachau. Zu Beginn bestand die Gruppe aus 20 Personen. Auf einer selbst angefertigten Platte für den Anhänger wurden die Radträger montiert und die Fahrräder zum Aufenthaltsort transportiert. Eine kleinere Vorhut bewältigte oft die gesamte Anfahrtsstrecke zum Zielort per Rad. Ausrüstung und Fahrräder unterliegen seit 30 Jahren dem Trend der Zeit, nur der Radanhänger blieb derselbe. Durch Alter und einige Todesfälle ist die Gruppe bereits um ein Drittel geschrumpft. Unfälle und Stürze verliefen zum Glück meist glimpflich.