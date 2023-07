FREISTADT: Es tut sich was auf der Baustelle des Hotels „Freigold“ in Freistadt. Ich durfte mit den beiden Polieren von Kapl Bau Mario Schiefermüller und Markus Preining auf die zukünftige Dachterrasse im 9. Obergeschoss steigen.

Dort wird gerade am Sky Restaurant gearbeitet, das einen wunderbaren Rundblick über die Stadt bietet. Zufrieden zeigen sich die Poliere mit dem Baufortschritt. „Wir sind im Plan“. Im Herbst kommenden Jahres sollen bereits die ersten Gäste einziehen.