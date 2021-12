Seit nunmehr zehn Jahren lebt der Pregartner Harald Langthaler in Bulgarien. Mit seinem Verein „Nikola Vapzarov – Hilfe für bulgarische Kinder“ hat er bereits unzählige Hilfslieferungen in das südliche EU-Land gebracht.

PREGARTEN, BEZIRK. Mit seinem „Hof der Hoffnung“ gibt Harald Langthaler arbeitslosen Jugendlichen in Bulgarien eine Perspektive: Auf dem Bauernhof können sie gemeinsam leben und arbeiten und somit neuen Lebensmut fassen. Durch die Einnahmen eines Second-Hand-Shops werden nachhaltige Projekte finanziert, so etwa eine Schulausspeisung. Jedes Jahr um die Weihnachtszeit ist der Wahl-Bulgare normalerweise in und um Pregarten unterwegs, um mit einem Punsch- und Glühweinverkauf Spenden für sein Hilfsprojekt zu sammeln. Coronabedingt fiel diese Einnahmequelle heuer schon zum zweiten Mal aus.

Daher haben sich im Advent erneut zwei Schulen aus dem Bezirk Freistadt für das Projekt engagiert: Die Volksschulkinder aus Hagenberg leisteten einen wertvollen Beitrag mit Weihnachts- und Lebensmittelpaketen. Von den Schülern des Gymnasiums Freistadt, wo der Elternverein auf das Hilfsprojekt aufmerksam gemacht hatte, wurden mehrere hundert Kilo Lebensmittel und Kosmetikartikel gesammelt. Zusätzlich konnte eine der ersten Klassen 500 Euro Spendengelder durch den Verkauf ihrer eigens angefertigten Weihnachtsbroschüre einnehmen. Sichtlich gerührt ob der großen Hilfsbereitschaft bedankte sich der „Schutzpatron“ der Ärmsten der Armen von Bulgarien bei den Überbringern der Spenden.

Geldbeträge, die unter Angabe des Geburtsdatums auf dem Spendenkonto eingehen, sind steuerlich absetzbar. IBAN: 18 2033 100 000 016006; BIC: SPPRAT21