WEITERSFELDEN. Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstag, 21. Dezember, in Weitersfelden. Ein 61-jähriger Mann war dabei damit beschäftigt, mit einer Kappsäge Brennholz abzuschneiden. Plötzlich verfing sich ein Holzstück, wodurch seine linke Hand nach oben direkt in das laufende Sägeblatt geschleudert wurde. Der Mann konnte noch selbstständig seinen Sohn um Hilfe holen, der die Rettungskette in Gang setzte. Der schwer Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen.