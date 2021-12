GRÜNBACH. Mit einer besonderen Spende stellt sich kürzlich der Grünbacher Seniorenbund in der Volksschule in Grünbach ein. Eigentlich hätten die Grünbacher Senioren heuer das 50-Jahre-Jubiläum feiern wollen. Aber die Pandemie ließ eine Feierlichkeit nicht zu. Das war auch ein Beweggrund, dass der Seniorenbund Grünbach mit Obfrau Waltraud Papelitzky eine stattliche Spende an die Volksschule Grünbach überreichte. Dieser Betrag soll hilfebedürftigen Schülern besonders im Bereich der Schülerausspeisung und Nachmittagsbetreuung zugutekommen. Volksschuldirektorin Maria Heine-Klug und Vizebürgermeister Siegfried Preinfalk bedankten sich sehr herzlich für diesen Spendenbetrag.