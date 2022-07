PREGARTEN, HAGENBERG. Die Teuerungswelle zwingt immer mehr Menschen dazu, die Einrichtung des Rotkreuz-Marktes in Hagenberg aufzusuchen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter berichteten über eine Verdopplung der Kundenfrequenz und einem steigenden Bedarf an Sachgütern, die dort an sozial Bedürftige zu leistbaren Preisen angeboten werden können.

Eine Abordnung der SPÖ Pregarten stattete daher dem Sozialmarkt einen Besuch ab und überbrachte eine Sachspende. Brigitte Wolf, die Leiterin des Marktes, zeigte sich erfreut: "Wir sind froh über alle Spenden, denn es mangelt derzeit besonders an Öl, Mehl, Lebensmitteldosen und Reinigungsmittel." SPÖ-Vorsitzender und und Vizebürgermeister Alexander Skrzipek sagt ergänzend: „Diese Spende kommt direkt den wirklich Bedürftigen zu Gute, denn wir müssen als Gesellschaft jetzt jenen helfen, die nicht auf irgendwelche Einmalzahlungen der Bundesregierung warten können.“