Nicht nur die Bezirkshauptstadt Freistadt wurde vom Unwetter gestern, Mittwoch, 29. Juni, schwer in Mitleidenschaft gezogen, auch in anderen Gemeinden gab es zahlreiche Feuerwehreinsätze.

BEZIRK FREISTADT. Das Landesfeuerwehrkommando verzeichnete 71 Alarmierungen im Bezirk Freistadt, dazu kommen zahlreiche Personen, die sich per Telefon direkt bei den örtlichen Feuerwehren meldeten. "In Summe kann man von etwa 100 Einsätzen im ganzen Bezirk Freistadt ausgehen", sagt Georg Riernößl vom Abschnittsfeuerwehrkommando Pregarten. Die Florianijünger hatten es mit abgedeckten Dächern, umgestürzten Bäumen, Fahrzeugbergungen und der Befreiung von Personen aus einem Lift zu tun. In Kefermarkt mussten Passagiere aus einem Zug der ÖBB gerettet werden, nachdem die Oberleitungen durch den Sturm einen Masten gestreift hatte. Sie wurden mit einem Bus zum Bahnhof gebracht.