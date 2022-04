FREISTADT. Am Sonntag, 3. April, trat ein 48-jähriger Mann gegen 4.15 Uhr in der Früh die versperrte Eingangstür zur Wohnung seiner Lebensgefährtin ein. In der Folge geriet er mit einem Bekannten (36) der Lebensgefährtin in Streit. Es kam zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der der 48-Jährige den 36-Jährigen am Kopf verletzte. Beide Männer waren zum Zeitpunkt der Erhebungen stark alkoholisiert.