Es war sensationell, was an den beiden Tagen beim Festival Fantastika in Freistadts Innenstadt geboten wurde. Fiel die Freitagsveranstaltung durch einen intensiven Regen buchstäblich ins Wasser, so kamen tausende Besucher am Samstag auf ihre Rechnung. 20 Künstler aus aller Welt sind ins Mühlviertel angereist und boten ein tolles Programm. Daher fiel das sogenannte Hutgeld, die Gage der Künstler, passabel aus.