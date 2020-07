GUTAU. Seit beinahe 13 Jahren träumten viele Gutauer gemeinsam mit den Verantwortlichen der Gemeinde, der Pfarre und dem ehrenamtlichen Team der Mediathek von einer größeren Bibliothek. Am 17. Juli wurde dieser Traum mit der Eröffnung der neuen Räumlichkeit wahr. Coronabedingt fand die Feier nur im kleinen Rahmen statt, ein großes Fest soll im Frühjahr 2021 stattfinden.

Mit nunmehr 96,5 Quadratmetern steht der Mediathek, in der sich jährlich mehr als 600 Gutauer rund 20.000 Medien ausleihen, ein architektonisch gelungener, heller und freundlicher Raum zur Verfügung. „Eine Mehrfachnutzung des Raumes ist uns sehr wichtig“, sagt Bürgermeister Lindner. Er spricht damit die Möglichkeit an, dass in Zukunft auch standesamtliche Trauungen in der Mediathek stattfinden können.

Im Rahmen der Segnung meinte Pfarrer Andreas Golatz: „Dieser neu geschaffene Raum soll ein Platz der Bildung, der Kultur und der Begegnung sein.“ Und darin sind sich die Gemeinde, die Pfarre und das Team der Mediathek rund um Leiterin Susi Gutenthaler einig: Eine moderne Bibliothek muss sich nach außen öffnen und sollte auf alle Fälle ein Platz sein, der von vielen Menschen für unterschiedliche Zwecke genutzt wird.

Im Zuge des An- und Umbaus wurde auch ein öffentliches WC errichtet. Der Eingangsbereich im Pfarrheim sowie die Toilettenanlage wurden nach barrierefreien Richtlinien saniert.