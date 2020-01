Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 31. Dezember 2019 gegen 15:10 Uhr mit seinem Pkw auf der B124 Richtung Linz.

WARTBERG. An der Kreuzung mit der L580 im Ortschaftsbereich Friensdorf,Gemeinde Wartberg ob der Aist, wollte er geradeaus Richtung Linz weiterfahren. Plötzlich bog ein 61-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Pkw von der L580 nach links auf die B124 ein.

Es kam zum rechtwinkeligen Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch das Fahrzeug des 61-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt von der Straße abgekommen und nach etwa 20 Meter in der dortigen steil abfallenden Böschung zum Stillstand gekommen ist. Der 61-Jährige aus dem Bezirk Freistadt wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Freistadt gebracht.