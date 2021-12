Wie ein Mediziner aus dem Bezirk Freistadt berichtet, sind Isabelle Katharina Walchshofer und Martin Ernst Walchshofer, die in der Zemannstraße in Freistadt eine Praxis für Allgemeinmedizin betreiben, Anhänger der Anthroposophie.

FREISTADT. Die Antroposophie ist für den Steyrer Buchautor Christian Kreil ("Fakemedizin") die "vermutlich größte esoterische Bewegung der Gegenwart. Diese alternative Medizin geht davon aus, dass man gegen das Karma nicht heilen kann und daher auch nicht impfen soll", sagt Kreil. Das könnte erklären, warum das Ehepaar Walchshofer am 16. November an einer Protestaktion gegen die Impfpflicht teilnahm und deswegen seine Ordination zusperrte. Wir haben das Ärzte-Ehepaar dazu auch um eine schriftliche Stellungnahme gebeten – bisher blieben aber alle BezirksRundSchau-Anfragen unbeantwortet.

Krankheiten geben "Sinn"



"Ärzte, die sich auf die von Rudolf Steiner gegründete Anthroposophie berufen, geben Krankheiten, Behinderungen, Ungemach und Unglück einen Sinn. Krankheiten sind aus Steiners Sicht ein Segen, der Sünden aus der Vergangenheit zu überwinden hilft", schreibt Kreil in seinem Buch. "In der anthroposophischen Medizin geht es nicht darum zu heilen, sondern mit dem smarten Durchlaufen von Krankheiten und dem Erdulden des Schicksals eine Erlösung und Höherentwicklung der Seele im nächsten Durchlauf zu ermöglichen."

Wissenschaftlich erprobt



Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), die mit dem Ärzte-Ehepaar Walchshofer einen Vertrag abgeschlossen hat, stellt dazu fest: "Nur wissenschaftlich erprobte Heilmethoden dürfen mit dem Krankenversicherungsträger verrechnet werden." Allerdings sei es Vertragsärzten nicht verboten, außerhalb der Kassenbehandlung alternativmedizinische Behandlungen anzubieten. "Die Patienten müssen im Vorfeld jedoch klar aufgeklärt werden, dass es sich dabei um eine alternativmedizinische Leistung handelt, die nicht von der Krankenkasse bezahlt wird."

Von Eigenurin bis Reiki



Lediglich einzelne konkret beschriebene Behandlungsmethoden der Alternativmedizin dürfen von Vertragsärzten überhaupt nicht – auch nicht gegen private Verrechnung – erbracht werden. Diese sind im Ärzte-Gesamtvertrag in Oberösterreich aufgelistet. Sie reichen von Auraheilung und Eigenurintherapie über Haarmineralanalyse und Irisdiagnostik bis hin zu Klangmassage und Reiki. Diese Methoden sind laut ÖGK und Ärztekammer wirkungslos oder sogar patientengefährdend.

Verweis auf 141 und 144 unzureichend



Die Walchshofers haben am 16. November, dem Tag der Protestteilnahme – wie am Aushang ersichtlich war – ihre "geschätzten Patienten" im Übrigen an den Ärztenotruf (141) bzw. die Rettung (144) verwiesen. Das kam bei der ÖGK gar nicht gut an: "Nach dem in Oberösterreich geltenden Gesamtvertrag haben Vertragsärzte im Fall der persönlichen Verhinderung für eine Vertretung Sorge zu tragen. Die Vertretung kann mit umliegenden Ärzten vereinbart werden oder durch einen Vertreter in der eigenen Ordination erfolgen. Ein allgemeines Verweisen auf Notrufnummern ist jedenfalls nicht ausreichend. Wir werden die Ordination Dr. Walchshofer darauf aufmerksam machen."