HAGENBERGH. Um anonym im Internet surfen zu können, nutzen viele Menschen auf der ganzen Welt das „The Onion Router Project“, kurz Tor genannt. Das nicht-kommerzielle Netzwerk ermöglicht den Nutzern beispielsweise, in ihren Ländern gesperrte Seiten aufzurufen und dabei auch ihre Herkunft zu verschleiern – und zwar durch sein namensgebendes Zwiebelschalen-Prinzip, das Online-Anfragen wie den Aufruf einer Website über mehrere Rechner im Tor-Netzwerk hinweg zum Ziel leitet. Für das Ziel ist dabei das tatsächlich aufrufende System nicht erkennbar.

Tor bietet so vor allem auch Menschen in nicht-demokratischen Ländern mit einem stark vom Staat kontrollierten Zugang zum Internet die Möglichkeit, sich frei von Repressionen zu äußern und auszutauschen, und trägt zur Entwicklung offener, demokratischer Gesellschaften bei. Damit ist Tor allerdings auch repressiven Regimen ein Dorn im Auge, die versuchen, den Zugang dazu durch umfangreiche Zensurmaßnahmen einzuschränken bzw. zu verhindern.

Wie Staaten versuchen, die Nutzung von Tor zu unterbinden, welche Gegenmechanismen der Anonymisierungsdienst bereits bietet und welchen Herausforderungen er sich aktuell und in Zukunft stellen muss, steht im Mittelpunkt eines Expertenvortrags am Donnerstag, 9. Jänner, 18 Uhr, am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich. Informationen aus erster Hand dazu liefert Philipp Winter, Leiter des Anti-Censorship-Teams des Tor-Projekts, dessen Ziel es ist, das Tor-Netzwerk weltweit trotz Internetzensur verfügbar zu machen.

Winter ist Absolvent des Bachelorstudiums Computer- und Mediensicherheit und des Masterstudiums Sichere Informationssysteme an der Fachhochschule im Hagenberg. Nach seinem FH-Abschluss erlangte er Doktorwürden an der Universität Karlstad in Schweden und arbeitete unter anderem als Post-Doc an der renommierten US-amerikanischen Universität Princeton und beim Center of Applied Internet Data Analysis (CAIDA) an der University of California, San Diego.