FREISTADT. Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Silvesternacht den an der Hausfassade in der Bahnhofstraße angebrachten Zigarettenautomat. Die Täter zündeten im Ausgabefach einen pyrotechnischen Gegenstand der Kategorie F4, wodurch am Automaten ein schwerer Sachschaden entstand. Die Polizei Freistadt bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter 059133/4300.