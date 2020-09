BEZIRK FREISTADT. Lockdown und Home-Office, abgesagte Veranstaltungen und eingeschränktes öffentliches Leben – alles Folgen der Corona-Pandemie für das tägliche Leben der Menschen. Aber auch alles Gründe für den SPÖ-Bezirksvorsitzenden Michael Lindner aus Kefermarkt gerade jetzt noch intensiver ins Gespräch mit den Menschen in der Region zu kommen: „Die Corona-Krise hat vieles durcheinander gewirbelt: finanzielle Einbußen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, geschlossene Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen, Vereinsamung vieler alleinlebender Menschen, fehlende Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen. Das sind riesige Herausforderungen auch bei uns in der Region." Er will mit den Menschen diskutieren, welche Unterstützungen oder auch Veränderungen es für die Zukunft brauche. Lindner zieht es mit einem eigenen Anhänger zu den Menschen: „Damit schaffen wir einen Gesprächsort und gehen bewusst offen auf die Menschen zu. Ich freue mich auf viele Anregungen und Ideen."

TERMINE:

Freitag, 11. September, 14 bis 16 Uhr: Bad Zell (Parkplatz beim Lagerhaus)

Donnerstag, 17. September, 20 Uhr: Grünbach (Pizzeria Torino)

Freitag, 18. September, 16 bis 18 Uhr: Unterweißenbach