GUTAU. Josef Lindner (SPÖ) wird sich auch 2021 der Bürgermeisterwahl stellen. "Obwohl die Wahl noch in weiter Ferne ist, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt schon Position zu beziehen", sagt der frisch gebackene 60er. Seine Entscheidung hat er in enger Absprache mit seiner Familie getroffen. "Die Freude an der Arbeit mit den Menschen in Gutau und der große Zuspruch motivieren mich enorm."

Es gebe in Gutau in den nächsten Jahren einige große Herausforderungen zu meistern – diese würde er gerne noch in Angriff nehmen. Viele Projekte wie die Marktplatzplanung, das Projekt Färbergemeinde oder die Weiterentwicklung der Infrastruktur für den Wohn- und Gewerbestandort Gutau seien im Laufen. "Bei deren Umsetzung möchte ich weiter meine Erfahrung einbringen."

Lindner ist seit 2003 als Bürgermeister im Amt. Damals löste er Fritz Gerhartinger ab und beendete damit eine jahrzehntelange ÖVP-Dominanz in der 2.600 Einwohner zählenden Gemeinde. Bei den Wahlen 2009 und 2015 wurde der SPÖ-Politiker eindrucksvoll bestätigt. Vor fünf Jahren entfielen 71,56 Prozent der Stimmen auf Lindner – und das trotz zweier Gegenkandidaten von ÖVP und FPÖ.