TRAGWEIN, FREISTADT. Mit fast 100-prozentiger Zustimmung wurde Josef Naderer am Montag, 24. August, in der Messehalle Freistadt zum Bezirksparteiobmann der ÖVP Freistadt gewählt. Der 48-Jährige ist seit 2002 Bürgermeister von Tragwein und der erste Nicht-Freistädter seit 40 Jahren, der an der Spitze der Bezirkspartei steht. Seine Stellvertreter in der kommenden, vier Jahre dauernden Periode sind Hans Holzmann (Königswiesen), Johanna Jachs (Freistadt), Johanna Miesenberger (Pregarten), Wolfgang Schartmüller (Hirschbach) und Elisabeth Teufer (Freistadt).