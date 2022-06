SANDL/ST. OSWALD. „Die Ausbildung zur Lehrerin auf der Pädagogischen Hochschule in Wien, war damals eine Spontanentscheidung. Ich habe es nie bereut!“ erzählt Iris Seiwald.

Seit 44 Jahren unterrichtet die geprüfte Deutsch- und Geschichtslehrerin mit Begeisterung in der Unterstufe. Ende des Schuljahres hängt sie den Lehrerberuf an den Nagel und geht nach einigen Monaten freiwilliger Dienstverlängerung in Pension. Nachdem lebenslanges Lernen ihre Philosophie ist, bleibt sie bei der Bildungsdirektion noch gemeldet und stellt ihr didaktisches Können sowie ihre Erfahrung im Unterrichtsfach „Deutsch als Zweitsprache“ zur Verfügung.

Immer Glück gehabt

Im Herbst 1978 startete sie ihre Berufskarriere in einer Hauptschule in Wien/Nußdorf. Der Lehrkörper war uralt und die Schüler kamen aus dem Gemeindebau. Schon im Sommer zuvor war die angehende Lehrerin beim Feriencamp der Jugendwohlfahrt dabei. „Das kam mir sehr zugute. Da konnte ich schon für den Schulalltag üben“, sagt das Energiebündel. Nach der Hochzeit wurde sie Wirtin im Gasthaus Seiwald in St. Oswald und wechselte in die Sporthauptschule nach Sandl. „Ich hatte wieder Glück“, freut sie sich, „der Schulinspektor rief mich an und fragte, ob ich sportlich bin. Ich bejate. Dann habe ich einen Posten in Sandl für Sie, antwortete er.“ Seit 1988 ist Seiwald nun Lehrerin in Sandl und bezeichnet sich jetzt selbst scherzhaft als Lehrerfossil.

Seit dem ersten Schultag, legt Seiwald Wert auf förmliches und korrektes Auftreten. Ihr Credo lautet: Man muss für etwas Brennen, um andere zu entfachen. Mit Wertschätzung der Kollegen und Schülern gegenüber gibt sie seit mehr als vier Jahrzehnten ihr Wissen weiter. Besonders engagiert sie sich für/bei Theater- und Sportveranstaltungen der Schule. Ein Herzensanliegen ist ihr die Schulbibliothek. Diese hat sie initiiert und eingerichtet.

Know-how gepaart mit Güte und Weisheit

„Das schönste am Lehrersein ist: Ich kann etwas Bewegen und werde dadurch selbst bewegt“, so die Neo-Pensionistin. Federführend war die sie auch in der Umsetzung der Bildungsreform zur Neuen Mittelschule in Sandl. Gemeinsames Lernen, Stationenbetrieb und Eigenverantwortlichkeit sind wichtige Punkte zur didaktischen Vorbereitung der Unterrichtsstunden. „In den letzten Jahren habe ich es mehr und mehr geschafft, Know-how mit Güte und Weisheit zu vereinen und die Balance zwischen Fördern und Fordern zu finden“, erzählt die Pädagogin.

Ein Ende der Reformen

Für die Zukunft des Bildungssystems würde Seiwald ein Ende des Reformwahns begrüßen. Der kleinen, feinen Sport-Mittelschule Sandl wünscht sie, dass das Verhältnis zwischen Schule, örtlichen Vereinen und Organisationen und Eltern so gut bleibt, wie es ist.

Für Kultur, Sport und den Einsatz beim Rotary-Club hat sie künftig mehr Zeit. Bis Oktober, dann startet nämlich der dreisemestrige, zertifizierte Hochschullehrgang in Linz für „Sprachliche Bildung im Kontext mit Migration und Mehrsprachigkeit“ auf der Pädagogischen Hochschule.

Denn: Man lernt nie aus!