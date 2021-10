Das Jahr 1980 war voller musikalischer Highlights. „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd war wochenlang auf Platz eins der österreichischen Charts, Mike Krüger schmetterte seinen unvergessenen Hit „Der Nippel“ in die Mikrofone und der Musikverein Hagenberg spielte zum ersten Mal am 25. Oktober sein Herbstkonzert. Pink Floyd haben sich vor langer Zeit aufgelöst und Mike Krüger ist der jungen Generation kein Begriff mehr. Doch das Herbstkonzert ist nach wie vor ein jährlicher Höhepunkt.Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums, das vom letzten Jahr auf heuer verschoben werden musste, wird der Musikverein Hagenberg am 25. Oktober um 20:00 im Agrarbildungszentrum die besten Stücke der letzten 40 Konzerte darbieten. Man darf sich auf einen abwechslungsreichen Abend voller Höhepunkte freuen.

Bitte beachten: Es gilt die 3-G-Regel. Registrierungspflicht bei Eintritt. Bitte genug Zeit für die Kontrolle einplanen. Einlass ab 19:15.