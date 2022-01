Sie hat allen Freude gemacht, die Tarockmeisterschaft des Pensionistenverbandes des Bezirkes Freistadt in Gutau. Und wie immer gab es beinharte Kämpfe.

Strenger als die Spielregeln waren die Sicherheitsvorgaben zur Vermeidung von Infektionen. Sie wurden unter Aufsicht der Turnierleitung konsequent eingehalten. Damit konnten die Spieler sich uneingeschränkt dem Bewerb widmen und sie hatten sichtlich ihren Spaß daran. Natürlich liefen nicht alle Spiele wunschgemäß, und so musste sich mancher bisweilen ein bisschen ärgern während andere sich freuten. „Ich freu mich richtig, dass ich endlich wieder einmal tarockieren habe können“,strahlte einer, obwohl er einige Euro verloren hatte.

2G, Maske, Abstand und Berichte über hohe Infektionszahlen hinderten manche daran, sich am Bewerb zu beteiligen. Die kleine Gruppe aber hatte ihren Spaß und so konnten Bezirksvorsitzender Hans Affenzeller und Turnierleiter Erich Hackl allen Spielern einen Preis überreichen. Darüber hinaus gab es auch noch vom Freistädter Bürgermeister ein kleines Glas Honig für jeden.

Gewonnen hat Josef Weiß aus Tragwein mit 1120 Punkten vor Horst Schimpl und Johann Mayrwöger aus Wartberg.