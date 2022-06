Der Geschicklichkeitsbewerb des Pensionistenverbandes wurde wieder zu einem ganz besonderen Ereignis. 87 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer maßen sich mit großem Einsatz in unterschiedlichen Disziplinen.

Es ging nicht nur um den Sieg, es ging um alles, spürte man, wenn man den Wettkampf verfolgte. Alles sah an sich ganz einfach aus, Frisbiescheiben in einen Korb werfen, mit Blattln einen Kreis treffen, beim Tischkegeln alle Neune umwerfen, einen Tennisball über ein Hindernis in ein Kistl werfen, mit einem Gummistiefel in eine Scheibtruhe treffen und beim Dosenschießen alle umwerfen. Das Problem lag aber im Detail. Die Frisbiescheiben suchten eigene Wege auf dem Sportplatz, die Blattln landeten im Kreis, sprangen aber wieder heraus, die Kugel beim Tischkegeln traf immer den gleichen Kegel und ließ die anderen in Ruhe, die Tennisbälle sprangen überall hin, nur nicht ins Körbchen, die Gummistiefel suchten nach feuchter Erde und der Ballrückholer war leichter zu treffen als die Dosen. Ein bisschen Geschicklichkeit war schon gut, aber man brauchte sehr viel Glück. Und das kann man erzwingen, dachten manche und spielten Runde um Runde mit wachsender Begeisterung. Aber der Erfolg war immer wieder durchwachsen. Trotzdem war es für die Leute eine Riesenhetz und alle spielten mit Begeisterung mit.

Am Ende gab es natürlich Sieger, obwohl auch eine glatte Null ein voller Erfolg gewesen wäre.

Ortsvorsitzender und Spielleiter Erich Hackl, Wettbewerbserfinder Manfred Freinschlag und Bezirksvorsitzender-Stellvertreter Ludwig Kürnsteiner überreichten die Preise.

Erfolgreichste Dame war Hermine Quast aus St. Oswald mit 154 Punkten knapp vor Margarethe Etzelstorfer aus Kefermarkt mit 150 Punkten und Gertrude Grohmann aus St. Oswald.

Bei den Herren sicherte sich Alfred Edelmayr aus Pregarten mit 164 Punkten den Sieg ebenfalls knapp vor Franz Holzheider aus Sandl mit 162 Punkten und Alois Etzlstorfer aus Kefermarkt.