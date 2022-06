Es ist wirklich beeindruckend was Regisseur Richard Maynau hier "gezaubert" hat! Er hat ein unglaublich faszinierendes Zaubermärchen für Jung und Alt geschaffen. Ferdinand Raimunds "Der Verschwender" wurde von ihm so bearbeitet, dass es unterhaltsamer ist, als jedes Hauptabendprogramm im Fernsehen! Ein wirklicher Spaß für die ganze Familie! Für dieses Spektakel konnten die besten Schauspielerinnen und Schauspieler der Theatergruppen Engerwitzdorf, Gutau, Hagenberg, Pregarten, Unterweitersdorf und Wartberg gewonnen worden. Es handelt sich um ein absolutes Highlight dieses Sommers. Gespielt wird diese aufwendige Inszenierung mit teilweise unglaublichen Effekten im Freibereich der Bruckmühle, direkt an der Aist. Die Premiere findet am Freitag, dem 24. Juni um 20 Uhr statt. Danach wird noch bis zum 10. Juli gespielt. Die Aistfestspiele haben sich bereits im Laufe der Jahre einen Namen gemacht, der inzwischen über die Grenzen der Region bekannt ist. Man wird sich wohl beeilen müssen, um noch Karten ergattern zu können:

