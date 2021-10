Nachdem wir im Frühling die Probenarbeiten wieder aufgenommen haben freuen wir uns Sie nun für unser Herbstkonzert einladen zu dürfen.

Am Samstag den 30.10. 20:00 findet im VAZ Wartberg wieder ein abwechslungsreicher Abend mit dem ein oder anderen musikalischen Leckerbissen statt.

Unsere musikalische Reise setzt sich kunterbunt zusammen. Angefangen von der Titelmelodie vom aktuellen Serienhit Game of Thrones, über ein Medley von Roger Cicero, bis hin zu den Klängen der Strauß Operette „Eine Nacht in Venedig“, ist hier sicherlich für jeden was dabei.

Bei so einem Event darf natürlich die Jugend nicht zu kurz kommen, deshalb wird ein Teil des Programms auch von Young Wood and Brass, das Jugendorchester von den Gemeinden Pregarten, Wartberg, Hagenberg und Unterweitersdorf, mit ein paar Stücken aufgepeppt.

Sie brauchen sich nicht zu sorgen, sie brauchen keine Eintrittskarte, wir erbeten uns lediglich eine freiwillige Spende!

Es gelten die aktuellen Coronavorschriften.

Daniel Jank

Fotos:

• 1 vlnr: Neuzugang Florian Danner, Lukas Moser, Gerhard Siegl

• 2 vlnr: Manfred Wöckinger, Dominik Jank, Josef Hinterleitner, Philip Thallinger

• 3 vlnr: Daniel Jank, Thomas Zeitlhofer, Lukas Moser

• 4 vlnr: Johann Mayr, Daniel Jank, Thomas Zeitlhofer, Lukas Moser, Wilhelm Hemmelmayr