Im Rahmen des Ausbildungszweiges der „HLW gesund – fit – kommunikativ“ fand heuer eine zweitägige Vitalreise statt. Gesunde Ernährung, Förderung des Teamgeistes und körperliche Aktivität standen bei dieser Reise im Vordergrund.

Auf den Hutterer Böden ging es bei einem belebenden Fußmarsch auf der Höss-Runde zum Schrockengrat und zur kleineren Aussichtsplattform, dem „Dachsteinblick“. Die jungen Damen und Herren waren begeistert von der imposanten Bergwelt, die die Region Pyhrn-Eisenwurzen zu bieten hat. Nach einer kräftigen Stärkung in der Lögerhütte wanderten sie wieder talwärts.

Im Hotel angekommen, gab es einen Vortrag zum Thema Ernährung unter dem Gesichtspunkt der traditionellen chinesischen Medizin, die auf dem Prinzip der 5 Elemente beruht.

Am nächsten Tag ging es auf den Wurbauerkogel nach Windischgarsten, wo die Schüler*innen auch ihre Abenteuerlust ausleben konnten. Nach diesem erneuten Ausflug in die gesunde Bergluft und einer kleinen Einkehr mit gesunder Jause ging es am Nachmittag wieder nach Hause.

Betreut wurde die Aktion von Prof. Gerda Schwarzbauer.