„Herausforderungen erkennen – und Lösungen für die Welt von morgen entwickeln.“ Unter diesem Motto starten 55 Youth Entrepreneurship Weeks in ganz Österreich – und unsere Schule ist mit dabei!

Gemeinsam mit Trainer*innen, Jungunternehmer*innen und Expert*innen aus dem Startup Ökosystem arbeiten unsere Schüler*innen an Ideen und nachhaltigen Geschäftsmodellen für die Zukunft. Mit Mut und Offenheit für neue Wege – Stichwort Kreislaufwirtschaft, digitale Innovationen oder alternative Wohn- und Lebensformen – können große und kleinere „Challenges“ unserer heutigen Zeit gelöst werden. So erleben unsere Schüler*innen, dass sie die Chance haben, ihre Zukunft positiv mitzugestalten.

An der Youth Entrepreneurship Week nahmen Schüler*innen des Ausbildungszweiges HLW gesund – fit – kommunikativ (3. Jahrgang) teil. Das Projekt ist eine Kooperation des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Wirtschaftskammer Österreich sowie Austrian Startups und IFTE (= Initiative for Teaching Entrepreneurship).

Drei Experten aus der Wirtschaft - Franz Honeder (Produktionsleitung und Marketing der Naturbackstube Honeder) , Christian Dlapka (Inhaber der Chili-Manufaktur Feuerzeug) und Sabine Schigritsch (Projektmanagement bei seam media group) - bewerteten die Pitches der Teilnehmerinnen, in denen sie ihre erarbeiteten Geschäftsideen darlegten. In der anschließenden Fragerunde konnten die Schülerinnen mit kompetenten und spontanen Antworten überzeugen. Das Siegerteam - Kroiher Astrid, Brandstätter Lisa, Ruep Julia, Schinagl Giulia und Corina Stumptner - gründete die Idee eines Kinderbuches für 8- bis 12-Jährige zur Aufklärung in Hinblick auf die Menstruation mit dem Titel "Mama, Papa ich seh´ rot".

Die Schulleitung gratuliert der Klasse sehr herzlich zu diesem großartigen Erfolg der Woche und bedanken uns bei allen, die zum Gelingen dieser Woche beigetragen und die den Schülerinnen neue Perspektiven aufgezeigt haben.