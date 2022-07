FREISTADT. Seit 2003 kickte Roman Lanzerstorfer (35) für den SV Freistadt, dem er trotz großer Verlockungen stets treu geblieben ist, in der Kampfmannschaft. Der langjährige Kapitän der Freistädter absolvierte seit Beginn der Datenaufzeichnung des OÖ Fußballverbandes die zweitmeisten Landesliga-Ost-Spiele. Am letzten Spieltag der Saison 2021/2022 wurde der gebürtige Leopoldschläger im Zuge des Heimspiels gegen Altenberg, bei dem ihm ein Tor beim 4:0-Sieg gelang, gebührend verabschiedet. Auch die BezirksRundSchau würdigt den sympathischen Ausnahmespieler mit einem ausführlichen Interview.

Wie emotional war der letzte Auftritt im SVF-Trikot?

Ich war mir vor der Partie nicht sicher, was sich in meiner Gefühlswelt abspielen wird. Es gab den Tag über verteilt viele emotionale Momente, vor allem die Auswechslung mit Standing Ovations hunderter Zuseher. Dazu kamen viele wertschätzende Dankesworte verschiedener Persönlichkeiten.

Warum ist nun nach so vielen Jahren genau jetzt der richtige Zeitpunkt zum Aufhören gekommen?

Rationale Erklärungen sind unter anderem der Zeitfaktor und das fortschreitende Alter. Der für mich ausschlaggebende Punkt ist jedoch, dass es sich zum jetzigen Zeitpunkt einfach richtig anfühlt.

Auf welche Höhepunkte dürfen Sie zurückblicken?

Sportliche Höhepunkte gibt es einige. Neben vielen mannschaftlichen und persönlichen Highlights war der historische Meistertitel in der Landesliga der absolute Höhepunkt.

Welche Momente waren besonders schwierig?

Die schwierigsten Momente waren die vielen Verletzungen. Dabei war die Meniskusverletzung und der damit verbundene Ausfall für die zweite OÖ-Liga-Saison für mehr als ein halbes Jahr der Tiefpunkt.

Gibt es jemanden, der Sie während Ihrer Laufbahn besonders geprägt hat?

Hier steht klar meine Mutter an erster Stelle. Ohne sie und ihre mit mir abgespulten Kilometer hätte es für mich keine Mühlviertel- und Oberösterreich-Auswahl gegeben. Sie hat mich bis zum letzten Spiel unterstützt, mit viel Herzblut an der Seitenlinie mitgefeiert und in weniger schönen Momenten mitgelitten. Darüber hinaus könnte ich viele Mitspieler und Trainer aufzählen, die mich bei meiner fußballerischen und persönlichen Entwicklung mit positivem Einfluss begleitet haben.

Sie waren auch für andere Vereine stets ein begehrter Spieler. Warum sind Sie nie gewechselt?

Als Jugendlicher, nach meinem ersten Studienabschluss und nach dem letzten Abstieg gab es immer wieder Anfragen und konkrete Angebote aus höheren Ligen. Ich habe den SVF jedoch nie verlassen, da ich die Wertschätzung, die ich in Freistadt während meiner aktiven Zeit verspürt habe, wohl bei keinem anderen Verein erhalten hätte können.

Was werden Sie am aktiven Fußball künftig vermissen?

Vermissen werde ich das regelmäßige Treffen mit vielen lieb gewonnen Menschen, das Fußball spielen im Training und im Wettkampf und nicht zu vergessen die vielen Diskussionen über Fußball, Gott und die Welt in unsere Kantine.

Werden Sie dem Fußball auch in Zukunft erhalten bleiben?

Dem Fußball werde ich vorerst als Fan erhalten bleiben. Da ich als Nachwuchstrainer vieler Altersklassen und in der Landesliga und Oberösterreich-Liga interimistisch den SV Freistadt betreuen durfte, sehe ich mich im Fußball zukünftig am ehesten als Trainer. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich in den kommenden Jahren beim "richtigen“ Verein auf der Trainerbank sitzen werde. Damit meine ich nicht unbedingt die Ligazugehörigkeit, sondern die Philosophie, die Idee und das Vertrauen eines Vereins.

.

.

.

Stellungnahmen zum "Lanzi"-Abschied

Renate Pramhofer, langjährige Kantinenchefin des SVF: "Ich habe den Lanzi in den vielen Jahren seiner Fußball-Karriere als den vereinstreuesten Spieler kennengelernt. Er war für mich immer die Mitte der Mannschaft, er konnte sie gut motivieren. Auch zum Vorstand hatte er einen guten Draht. Danke Lanzi für die schöne Zeit mit dir!"

Othmar Haiböck, gute Seele des SVF: "Lanzi war zwei Jahrzehnte lang nicht nur sportlich eine extreme Größe beim SV Freistadt, sondern er zeigte auch immer eine große Wertschätzung für die vielen Helfer im Hintergrund. Lanzi, danke für alles!"

Andreas Eckmüller, langjähriger Mitspieler: "Besonders in Erinnerung bleibt mir, dass ich Roman bei fast jedem Spiel und Training Duschgel, Handtuch und Badeschlapfen leihen musste, weil er dies nie dabei hatte. Bleib weiterhin ein so gemütlicher, netter Mensch wie du auch als Fußballkollege immer warst!"

Simon Hochstöger, langjähriger Mitspieler: "Lanzi war und ist nach wie vor mit seiner Lebenseinstellung, seiner Einstellung zum Fußball und als Kapitän immer ein Vorbild für mich und unzählige weitere Spieler. Ich wünsche ihm in der Spielerpension nun eine wunderschöne Zeit mit seiner Familie. Als Trainer wird er bestimmt mindestens so erfolgreich sein wie als Spieler."

Jürgen Rechberger, langjähriger Mitspieler: "Seine Loyalität gegenüber dem SVF war unglaublich, er ist nie dem Ruf des Geldes gefolgt. Seine ruhige und sachliche Art auf und neben dem Platz hat mich immer sehr beeindruckt. Lanzi ist der Spieler, mit dem ich am öftesten auf dem Platz gestanden bin, darüber bin ich sehr dankbar. Hoffentlich sehen wir ihn bald wieder auf dem Fußballplatz, in welcher Funktion auch immer."