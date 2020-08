KÖNIGSWIESEN. Die Sportvereine Königswiesen, Pierbach und Unterweißenbach kooperieren gemeinsam als Spielgemeinschaft Mühlviertler Alm im Kinder- und Jugendfußball. Insgesamt werden rund 150 Kinder in neun Nachwuchsmannschaften – von der U 8 bis zur U 16 – von erfahrenen Trainern und Funktionären betreut. Bäckermeister Konrad Frühwirth ist die Jugend ein großes Anliegen und so spendete er auch heuer wieder den Erlös des „Renkerl-Schnapsen“ für die Fußball-Nachwuchsarbeit. Obwohl aufgrund des Corona-Virus in seinem Café nicht geschnapst werden konnte, kam durch den Verkauf von Losen ein stattlicher Betrag zusammen. Anlässlich der Bezirksliga-Nord-Auftaktpartie Königswiesen gegen Putzleinsdorf (3:2) überreichte er einen Scheck über 430 Euro an die Jugendleitung der SPG Mühlviertler Alm.