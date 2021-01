PREGARTEN. Unter normalen Umständen würde Fußball-OÖ-Ligist SPG Pregarten schon voll im Aufbautraining auf die Rückrunde der Saison 2020/2021 stehen. Aufgrund der Corona-Pandemie sieht die Situation derzeit natürlich komplett anders aus. An ein Mannschaftstraining ist aktuell nicht zu denken, der neue Pregartner Kunstrasen ist gesperrt. Trainer Ronny Riepl gibt seinen Spielern einen Trainingsplan vor, der von den Kickern individuell ausgeführt wird.

Marco Roser neuer Co-Trainer



„Leider befinden wir uns in einer sehr ungewissen Situation. Eine Planung ist ganz schwierig, keiner weiß wie es in naher Zukunft weitergeht. Hoffentlich erfahren wir demnächst mehr vom Fußballverband“, sagt Gerhard Steiner, der Sportliche Leiter der SPG Pregarten. Dennoch haben sich personell schon einige Veränderungen bei den Aisttalern ergeben. Marco Roser wird künftig als Co-Trainer von Ronny Riepl fungieren. Roser kickte einige Jahre in Pregarten, musste aber verletzungsbedingt seine aktive Fußballkarriere beenden. Der bisherige Co-Trainer Jürgen Prandstätter wechselte zur Union Ried/Riedmark und wird dort in der Bezirksliga Ost als Cheftrainer tätig sein.

Lukas Müller geht zu Schweinbach



Mit Ivan Zeko (zuletzt SC Marchtrenk) und Georg Scheuchenstuhl (zuletzt St. Peter/Au) werden zwei alte Bekannte in den Pregartner Kader zurückkehren. Lukas Müller verlässt hingegen die Spielgemeinschaft. Der Defensivallrounder, der 2014 nach Pregarten wechselte, schließt sich seinem Stammverein – der Union Schweinbach – an. Ebenfalls abgegeben wird der tschechische Stürmer Patrik Ruzicka. Weitere Veränderungen – unter anderem wird noch ein Offensivspieler gesucht – könnten folgen. Das Transferfenster schließt erst am 8. Februar.