PREGARTEN. Sieger im Unteren Play-Off der Bundesliga (Herren +35), Vizestaatsmeister in der Bundesliga (Herren +55), Landesmeister und Aufstieg in die Bundesliga (Herren +60), Platz fünf in der Oberösterreich-Liga (Damen +35) – das sind nur einige von vielen Erfolgen, die der Tennisverein SV Pregarten im Jahr 2021 feiern durfte. "Es war zweifellos das erfolgreichste Jahr in unserer Vereinsgeschichte", sagt Obmann Ferdinand Staber. "In der nächsten Saison werden wird mit drei Mannschaften in der Bundesliga spielen."

Aushängeschild Valentina Hoschek



Neben den vielen Mannschaftserfolgen konnten auch hervorragende Turniererfolge gefeiert werden. Fritz Tschernuth schied bei den Seniorenweltmeisterschaften in Umag erst im Achtelfinale gegen den Spanier Eduard Osta Valenti, den späteren Vizeweltmeister, aus. Valentina Hoschek, Aushängeschild des SV Pregarten, liegt derzeit als beste Oberösterreicherin in der österreichischen U-12-Wertung auf Platz fünf und feierte 2021 sowohl national als auch international ihre ersten Turniererfolge. Als Anerkennung durfte sie beim Erste-Bank-Open in Wien den Münzwurf beim Halbfinale zwischen Jannik Sinner (Italien) und Frances Tiafoe (USA) vornehmen.

