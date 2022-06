Beim internationalen Spitzen-Fußballspiel zwischen dem deutschen 2. Ligisten Fortuna Düsseldorf und dem Slowakischen 1. Divisionär MFK Ruzomberok waren, überspitzt formuliert, mehr Medienvertreter als Zuschauer am Fußballplatz in Freistadt. Zehn Fernseh- und Rundfunkanstalten berichteten live von dem Spiel in ihre Heimat, das 3:1 (3:1) für Fortuna endete. Star im Stadion war der ehemalige deutsche Nationalspieler Klaus Allofs, der als Mitglied des Vorstandes von Fortuna Düsseldorf, zahlreiche Bild- und Autogrammwünsche erfüllen musste.