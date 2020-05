FREISTADT. In wenigen Tagen wäre in Dänemark die Taekwondo-Weltmeisterschaft über die Bühne gegangen, für die der Freistädter Andreas Brückl (21) als Teil des Österreichischen Nationalteams nominiert war. Da die WM abgesagt werden musste, wurde vom Welt-Taekwondo-Verband ein Online-Turnier veranstaltet, an dem mehr als 1.200 Sportler aus 75 Ländern von zu Hause per Livestream teilnahmen.

Andreas Brückl ging in der traditionell am stärksten besetzten Altersklasse (18 bis 30 Jahre) an den Start. Die Vorrunde, in der bereits die Hälfte der Teilnehmer ausschied, meisterte er mit Bravour. Im Halbfinale zeigte er abermals eine erstklassige Leistung und konnte fast alle europäischen Top-Sportler hinter sich lassen.

Die Konkurrenz aus dem asiatischen Raum war allerdings sehr stark, wodurch es der Sportler von Askö Taekwondo Freistadt nicht bis ganz an die Spitze schaffte. Er belegte dennoch den beeindruckenden 14. Platz und war damit bester Österreicher. "Natürlich ist dieses Event nicht mit einem richtigen Turnier vergleichbar", sagt Brückl. "Primär ging es dabei nicht um den Wettbewerb. Das Wichtige ist, dass man sieht, dass es vielen Freunden in verschiedensten Ländern der Welt gut geht. Dieser Sport verbindet uns alle und es ist wunderschön, diesen Zusammenhalt in Zeiten wie diesen zu spüren.“