ST. OSWALD. Kommendes Wochenende (von 7. bis 9. August) wird St. Oswald mit der Austragung eines Teils der Österreichischen Staatsmeisterschaften der Mannschaften zum Zentrum des Amateur-Sportgolfs in Österreich. "Die Zuteilung an den Golfclub Mühlviertel – St. Oswald-Freistadt stellt eine besondere Auszeichnung für unseren Club dar", freut sich der Clubpräsident Rudolf Istok. Das zeige, dass die Anlage mit irischem Design internationale Standards und auch für Golfer der nationalen Spitzenklasse sportliche Herausforderungen biete.

"Wir freuen uns sehr auf die bevorstehende Meisterschaft und wünschen unseren Gästen aus allen Bundesländern schönes Spiel." Für Spieler, die nicht an den Meisterschaften Teilnehmen, auch für Mitglieder des Golfclub Mühlviertel, ist der Golfplatz alle drei Tage der Meisterschaft gesperrt. "Unsere Mitglieder können jedoch in unseren Nachbarclubs zu günstigen Bedingungen spielen", erklärt Istok.