GUTAU. Teuer verkauft haben sich die Fußballer der DSG Union Gutau in der zweiten OÖ-Landescup-Runde. Gegen den ASK St. Valentin, der vier Klassen höher (OÖ-Liga) engagiert ist, setzte es vor 200 Fans eine erträgliche 1:4-Niederlage. Die mit zahlreichen Ex-Profis gespickte Elf aus Niederösterreich machte schon bald den Sack zu: nach 23 Minuten stand es 3:0 für den Favoriten, bei dem Thomas Fröschl im Doppelpack traf. Der Höhepunkt aus Gutauer Sicht passierte exakt nach einer halben Stunde, als Peter Weißengruber nach einer schönen Einzelaktion das 1:3 erzielt. Der quirlige Offensivmann traf in der zweiten Hälfte zudem die Stange.