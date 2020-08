BEZIRK FREISTADT. Rund 120.000 Fans säumten im Jänner 2020 die Actionzonen bei der 35. Auflage der Internationalen Jännerrallye. So beeindruckend diese Zahl ist, so kritisch ist sie in Zeiten von Corona. Die Veranstalter der Rallye sahen sich – auch bei einer weiteren Lockerung der behördlichen Maßnahmen im Sinne der Covid-19-Bestimmungen – außerstande, das Event im Jänner 2021 abzuhalten. „Es tut uns allen unendlich leid, die Durchführung der 36. Jännerrallye schon jetzt, zu diesem frühen Zeitpunkt, um ein Jahr zu verschieben", sagt Mario Klepatsch, Obmann des Rallyeclubs Mühlviertel. "Aber die Vorbereitung einer solchen Großveranstaltung erfordert Zeit und braucht auch dementsprechende Sicherheit. Kein Mensch kann derzeit sagen, was sich am Beginn des nächsten Jahres abspielen wird. Wir, damit meine ich den gesamten Vorstand des Rallyeclubs Mühlviertel und der Jännerrallye Freistadt gGmbH, haben daher einstimmig beschlossen, die Jännerrallye im nächsten Jahr nicht durchzuführen und uns auf bessere Zeiten für die Saison 2022 vorzubereiten.“